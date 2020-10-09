مصادر استخباراتية: نظام الحكم الجديد في مالي كان حاسما لاطلاق سراح الرهائن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر استخباراتية ايطالية الى أن تسلم السلطات الانتقالية الجديدة للسلطة في مالي كان “حاسما” في عملية اطلاق سراح الرهائن الغربيين، من بينهم الايطاليان الكاهن لويجي ماكّالي والآخر نيكولا كياكيو، اضافة الى عاملة الاغاثة الفرنسية صوفي بترونين.

ونوهت المصادر بأنه “منذ آب/أغسطس، بدأنا في تلقي معلومات حول المجموعات التي احتجزت الرهائن، بما فيهم الإيطاليان”، مشيرة الى “حراك متزايد للجماعات الارهابية التي لها صلات قوية مع تنظيمي داعش والقاعدة في المناطق الشمالية”.

وأضافت، في اشارة الى الانقلاب العسكري في مالي خلال شهر آب/أغسطس الماضي، “كان تغيير الحكومة حاسمًا”، حيث كانت “الحكومة المالية الجديدة ه في حاجة ماسة إلى أن تظهر قدرتها على إعادة الاستقرار إلى البلاد، وبالتالي فقد استغلت هذه الاتصالات”.

وقالت المصادر “لقد رأينا أن خط الاتصال مع هذه المجموعات كان فعالًا، وشجعناها (السلطات في مالي) على المضي قدمًا في الحوار” والذي اسفر في النهاية عن اطلاق سراح الرهائن.

وأشارت الى أنه “على المستوى المحلي، كانوا بحاجة إلى إعادة الوزير السابق المعارض سومايلا سيسي، الذي كان ضمن مجموعة الرهائن. لذلك كان هناك تعاونا استخباراتيا ومعلوماتيا قويا. وبعد الحصول على دليل بالصور والفيديو على أن الرهائن أحياء، أدركنا أننا نسير على الدرب الصحيح”.