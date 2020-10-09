برلمانيون إيطاليون: على دي مايو التصرف بحزم واعادة الصيادين الموقوفين بليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا برلمانيون إيطاليون معارضون وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو الى التصرف بحزم واعادة الصيادين الصقليين الموقوفين في بنغازي من قبل “الجيش الوطني” الليبي.

وأضاف البرلمانيون من حزب الرابطة، كلاوديو دوريغون، ويليام دي ڤيكيس وفرانشيسكو تزيكييري في مذكرة الجمعة: “نحن نطلق نداءً لأننا، كمواطنين من بلديات ساحلية، والتي سنقدم فيها اقتراحًا رمزيًا للتضامن، نشعر بقوة بالأواصر التي تربطنا بالصيادين الإيطاليين الثمانية عشر”.

وذكر أعضاء حزب الرابطة أن هؤلاء “اوقفهم الجنرال (خليفة) حفتر قبل شهر تقريبًا، بتهمة تجاوز الحدود خلال عملية صيد في المياه الليبية المزعومة التي لا يعترف بها المجتمع الدولي على هذا النحو على أية حال، مثلما لا يعترف بأي كرامة سياسية للحاكم الذي نصّب نفسه”.

وتابعوا “نريد إثارة أكبر ضجة إعلامية حول مصير مواطنينا، الذين يتم تجاهل مكان احتجازهم وظروفهم الصحية بشكل لا يصدق، حيث إننا نعتبر الصمت الصحفي والمؤسساتي بشأن الأمر غير مقبول، وكذلك طلبات حفتر، الذي ليوافق على الإفراج عنهم يطالب بإخلاء سبيل 4 مهربين ليبيين أدينوا عام 2015 لتسهيل الهجرة السرية والقتل المتعدد بموت 49 مهاجرا حاولوا تهريبهم إلى إيطاليا”.

وخلص دوريغون، دي ڤيكيس وتزيكييري الى القول: “لذلك نطالب الوزير دي مايو بالتحرك بحزم، إعادة مواطنينا إلى عائلاتهم وإعادة التأكيد على مركزية ومكانة بلادنا في منطقة المتوسط”، ​​والتي “لا يمكن التشكيك فيها من خلال عمل قرصنة”.