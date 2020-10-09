ايطاليا: منح نوبل للسلام لبرنامج الاغذية العالمي اعتراف مستحق بدوره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحبت الحكومة الايطالية على لسان نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني، بمنح جائزة نوبل للسلام الى برنامج الاغذية العالمي (ًWFP)، لجهوده-وفق لجنة الجائزة- في محاربة الجوع وتحسين الظروف لإحلال السلام في مناطق النزاع.

وقالت نائبة الوزير في مذكرة، صدرت الجمعة عن وزارة الخارجية الايطالية، أن الجائزة “ليست فقط اعترافا مستحقا بإحدى وكالات الأمم المتحدة التي تقوم بعمل فريد وأساسي في كل حالة طوارئ” عالمية، بل أيضا “دعوة لجميع الحكومات لفهم مدى أهمية مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم، اليوم أكثر من أي وقت مضى في مواجهة عواقب وباء كوفيد-19”.

وأضافت “السلام، كما يقولون من أوسلو (مقر لجنة نوبل)، يتم الدفاع عنه من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي غالبًا ما تنشأ عنها الصراعات والحروب. إن الصلة بين الجوع والفقر وعدم الاستقرار في أكثر مناطق كوكب الأرض هشاشة واضحة للعيان، ومع ذلك لا يزال يتم بذل القليل جدًا على المستوى الدولي للبحث عن حلول لكل ذلك”.

وقالت نائبة وزير الخارجية “نحن فخورون باستضافة مركز (وكالات) الأمم المتحدة المخصص للغذاء في روما. تشجعنا جائزة نوبل، سويا مع برنامج الأغذية العالمي، على الاستمرار مع تحالف الغذاء الذي أطلقته إيطاليا داخل منظمة الأغذية والزراعة، لإدراك مدى خطورة تأثير الوباء على مجتمعات واقتصادات أفقر البلدان، وإعادة إطلاق التزام بلدنا في ضوء القمة العالمية حول النظم الغذائية”.