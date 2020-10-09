عريقات: أعراض صعبة نتيجة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إنه يعاني من أوضاع صعبة نتيجة تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وكتب عريقات في تغريدة على مدونة (تويتر)، الجمعة: “شكرا لمن توجه الى العلي القدير ودعا لي بالشفاء بعد اصابتي بفيروس كورونا”.

وأضاف “انا معزول فى البيت تحت اشراف الدكتورة سلام صائب عريقات. أعراض صعبة نتيجة لعدم توفر مناعة عندي نتيجة لزراعة الرئة، لكن الامور تحت السيطرة والحمد لله”.

وكان عريقات قد أعلن أمس تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وقد خضع في تشرين الأول/أكتوبر 2017 لعملية زراعة رئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

واليوم كتب وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي في حسابه على (تويتر)، “اتصلت بمعالي الأخ صائب عريقات للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا ونقلت تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني له بالشفاء، وتوجيهات جلالته توفير أي عناية صحية يحتاجها. حمى الله معاليه وأنعم عليه بالشفاء العاجل”.