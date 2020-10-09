اثيوبيا توافق على طلب نتنياهو جلب ألفي يهودي إلى إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد وافق على طلب إسرائيل نقل 2000 يهودي اثيوبي إلى إسرائيل.

وقال المكتب في بيان، اليوم الجمعة، إن “رئيس الوزراء نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد وبحث معه بعض القضايا الاقليمية”.

وأضاف “أطلع رئيس الوزراء نتنياهو رئيس الوزراء أحمد على اعتزامه جلب حوالي 2000 من أبناء الفلاشمورا المتواجدين في أديس أبابا وغوندار التزاما بمواصلة قدوم يهود إلى إسرائيل”.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، “وقال رئيس الوزراء الأثيوبي إنه لا يعارض ذلك وإن هذا يمثل العلاقات المميزة التي تسود بين الشعبين”.

وأشار إلى أن “رئيسي الوزراء بحثا امكانية تعميق التعاون الزراعي بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية إلى أثيوبيا”.