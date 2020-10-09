إيطاليا: أكثر من 5300 إصابة جديدة بكوفيد 19 و28 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن، هناك 5372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

ووفق بيانات وزارة الصحة المتاحة على موقع الدفاع المدني أيضا، فـ”في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تسجيل 28 حالة وفاة أخرى، ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 36,111 منذ بداية حالة الطوارئ”.

وقال التقرير الصحي الخاص بالوقوف عند وضع حالة الطوارئ، إنه “تم إجراء 129,471 تحليل كشف عن الإصابة بفيروس كورونا منذ يوم أمس”.

وكشف التقرير عن أنه، “تم قبول 387 مريضاً في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، وهم “بزيادة بمجموع 29 حالة” مقارنة بيوم أمس.