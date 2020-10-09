وفد من (حماس) يبحث المصالحة الفلسطينية مع مسؤولين روس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – موسكو – عقد وفد من حركة (حماس) محادثات مع مسؤولين روس في العاصمة الروسية موسكو حول المصالحة الفلسطينية.

وكان وفد قيادي من حركة (حماس) وصل إلى موسكو، وضم عضوي المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، إضافة إلى ممثل الحركة لدى موسكو.

وقالت (حماس) في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن زيارة وفدها إلى روسيا تستغرق عدة أيام.

وأضافت “عقد وفد الحركة لقاءً مطولًا مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وحضر اللقاء كذلك فلاديمير صفرينكوف ممثل روسيا لدى الرباعية الدولية، وألكسيي سكوسيريف نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية، وذلك في قصر الضيافة الروسي”.

وأشارت إلى أن “وفد الحركة وضع السيد بوغدانوف في صورة المستجدات السياسية الأخيرة على صعيد العلاقات الفلسطينية-الفلسطينية، واستعرض الوفد الإجراءات التي قامت بها قيادة الحركة لتوحيد الموقف الفلسطيني، بالإضافة إلى وجهة نظر الحركة وأفكارها للمضي قدمًا في هذا المسار حتى تحقيق نجاح يلبي طموحات الشعب الفلسطيني”.

وقالت “بدوره رحب بوغدانوف بوفد الحركة، مشيرا إلى أهمية الزيارة في هذا التوقيت، وأكد الموقف الروسي الداعم لحق الشعب الفلسطيني، ودعم جهود تجاوز الانقسام الفلسطيني، وتأكيده أن روسيا مستعدة دائمًا لتقديم ما يلزم لوحدة الموقف الفلسطيني، باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني”.

وأضافت (حماس)، “استعرض بوغدانوف خلال اللقاء الجهود التي تبذلها روسيا مع جميع الأطراف المعنية، الفلسطينية والإقليمية والدولية، وجدد التأكيد على الرفض الروسي لصفقة القرن، واعتبر أنها لا تمثل طريقا لإحلال السلام والأمن في المنطقة”.