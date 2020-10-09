سيناتورة إيطالية: إن كان النمو المذهل للإصابات صحيحًا فماذا ننتظر لنستخدم الموارد؟

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تساءلت سيناتورة إيطالية معارضة النمو المذهل لعدد الإصابات بكوفيد 19 إذا كان صحيحًا، فماذا عسانا ننتظر لنلجأ لإستخدام الموارد الأوروبية المخصصة للتصدي للجائحة؟

واضافت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس الشيوخ، آنا ماريا بيرنيني في مذكرة، الجمعة: “لقد أُرجأت طاولة بحث الميزانية الأوروبية، ولا يبدو أن مصارعة الأذرع بين مجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي ستنتهي في وقت قصير”، لذا “فإن الأوقات المخصصة لبحث آليات الاتحاد الأوروبي لصرف الجيل القادم مقدّر لها بشكل حتمي ومؤلم أن تطول بشكل كبير”.

وأردفت بيرنيني: “إذا كان هذا صحيحًا، كما يؤكد المستشار الرسمي للحكومة (ڤالتر) ريتشاردي، أننا نخاطر في تشرين الثاني/نوفمبر بـ16 ألف إصابة يومية، أتساءل ما الذي لا نزال ننتظره لتفعيل الموارد المتاحة من قبل آلية الإستقرار الأوروبية (Mes) أصلا!”.