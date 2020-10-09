شبكة حقوقية أوروبية: ميثاق الهجرة الأوروبي يفرض ضغوطًا شديدة على إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قالت شبكة حقوقية أوروبية إن ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة “يجرّد المهاجرين واللاجئين من إنسانيتهم ​​ويعاملهم كطرود يتم فرزها”. كما أنه يخاطر “بممارسة ضغط مفرط” على دول كإيطاليا، مالطا، إسبانيا، اليونان وقبرص، بتشجيعها على الاستمرار بسياسات الإعادة القسرية والطرد”.

هذا ما ذكرته الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، التي تجمع 80 منظمة غير حكومية من ضفتي البحر الأبيض المتوسط​​، في تقرير مفصل من 500 صفحة، حول مقترحات المفوضية الأوروبية لتجاوز معاهدة دبلن.

وذكر التقرير أن “الاتفاقية تثير العديد من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان”، لأنها “تشوه مفهوم التضامن في المقام الأول”، كونها “تعتبر التلاحم داخل الاتحاد الأوروبي أولوية، متناسية الحقوق الأساسية للمهاجرين”.

وتابعت: “كما يتم أيضًا تعزيز إدارة الهجرة القائمة على الأمن”، مما “يضع المهاجرين قيد الاحتجاز عند وصولهم”، فضلا عن “أن إجراءات اللجوء المعجلة قد تطبق على حساب قوانين اللجوء وحقوق المطالبين به، بطريقة تعسفية وتمييزية”، علاوة على أنه “تستند أيضًا إلى فكرة مشكوك فيها عن بلد آمن”.

وأشار التقرير إلى أن “الفكرة الأساسية وراء هذه الرؤية بسيطة: الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الحدود قدر الإمكان من خلال التعاون مع دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي”، وذلك “لتسهيل الإعادة إلى بلدان المنشأ، والتي بموجبها يوجد في الواقع خطر منح إطار قانوني لممارسات غير قانونية، كالرفض، الاحتجاز التعسفي وتدابير تقليص مساحة اللجوء”.