عالم أوبئة إيطالي: ضرورة تقليص الاتصال فالكمامات غير كافية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال عالم أوبئة إيطالي: “يبدو أن النقاش في الساعات الأخيرة يتركز على ارتداء الكمامات”، لكن”ليس هذا هو الهدف”، بل “من الضروري الحد من الاتصالات إلى الحد الأدنى: العمل والأسرة”.

واضاف أخصائي الوبائيات في جامعة بيزا والمنسق العلمي لفريق عمل مقاطعة پوليا (جنوب) لحالة طوارئ كوفيد 19، بييرلويجي لوبالكو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية الجمعة: “دعونا نؤجل كل ما يمكننا تأجيله لأدائه في أوقات أفضل”.

ودعا لوبالكو “الجميع، في هذه المرحلة الدقيقة من حالات العدوى المتزايدة، الى تقليل فرص الاتصال بالآخرين”.

وحسب الخبير، فإن “أعداد الإصابات لا تزال قابلة للتحكم، لكن ما سيحدث في الأسابيع المقبلة متاح بين أيدينا، لأنه يرتبط بالسلوك الشخصي حصرياً”.

واشار عالم الأوبئة الى أنه “يجب أن نفهم أننا إذا أردنا تجنب حالة الإغلاق التي يفرضها القانون، في هذه اللحظة، فيجب على المواطنين البدء فورًا في الحد من اتصالاتهم الاجتماعية”.