وفد إسرائيلي-أمريكي إلى البحرين الأحد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-أعلن مسؤولون إسرائيليون عن زيارة وفد إسرائيلي أمريكي الى البحرين يوم الأحد القادم.

وقال المسؤولون لموقع (واللا) الإخباري الإسرائيلي إن الوفد المشترك سيغادر في رحلة مباشرة من مطار بن غوريون إلى المنامة.

وأشار المسؤولون إلى أنه من المتوقع أن يترأس الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز ونائب رئيس الوزراء رونين بيريتس.

وقال الموقع “ومن المتوقع أن يرأس الوفد الأمريكي وزير المالية ستيف مانوشين ومبعوث البيت الأبيض آفي بيركوفيتش”.

وأشار إلى أن “الغرض من الزيارة هو الاعداد لصياغة معاهدة سلام بين الدولتين وإنشاء فرق عمل بشأن اتفاقيات إضافية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران وتأشيرات الدخول والسياحة والتعاون العلمي التكنولوجي في الطب والزراعة والمياه وغيرها”.

وأضاف “سيبقى الوفد في البحرين لمدة يوم ويعود إلى إسرائيل قبل وصول الوفد الإماراتي إلى إسرائيل يوم الثلاثاء”.