اتفاق اوروبي على فرض عقوبات بحق لوكاشينكو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ -روما- توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

ووفق مصادر دبلوماسية أوروبية، فان الاتفاق الذي حصل على اجماع الدول ال27 الاعضاء، جاء بناءً على اقتراح ألماني.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد دعا الى إدراج اسم لوكاشينكو في القائمة السوداء للأفراد الخاضعين للعقوبات لقمعه المتظاهرين في أعقاب الانتخابات السياسية التي جرت في شهر آب/أغسطس الماضي.

واضافة الى بيلاروسيا، استعرض اجتماع رؤوساء الدبلوماسية الاوروبيين، برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عددا من قضايا الساعة، لا سيما الاوضاع في كل من اقليم ناغورنو كاراباخ، جمهورية قيرغيزستان، وموزمبيق.