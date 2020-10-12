سالفيني: رقم قياسي للمهاجرين الوافدين والوفيات بحراً بسبب عجز الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي المعارض ماتّيو سالفيني، إن أعداد المهاجرين الوافدين والمتوفين في عرض البحر، سجلت أرقاماً قياسية بسبب عدم كفاءة الحكومة.

وأضاف القيادي من يمين الوسط، في تصريحات الاثنين، أن “الساعات الأخيرة شهدت وصول أكثر من 15 دفعة مهاجرين تشتمل على 433 شخصاً”، مؤكدا أنه “فشل آخر لحكومة عاجزة تتحدث عن الإنسانية، لكنها تتناسى وفاة قاصر كان على متن سفينة الحجر الصحي للمهاجرين”.

وذكر سالفيني أن “التغييرات التي أجريت على المراسيم الأمنية”، التي وضعها أثناء شغله منصب وزير داخلية حكومة كونتي الأولى “ستزيد من سوء الأمور كثيراً”، مبينا أن “المهربين ومحترفي مهنة الاستقبال، يحتفلون على حساب جميع الإيطاليين واللاجئين الحقيقيين”.

وخلص زعيم الرابطة الى القول إن “هذه الحكومة تمثل أقلية في البلاد، ولم تفلح إلا في زيادة تدفقات الهجرة والوفيات في البحر وتعريض إيطاليا للخطر”.