كونتي: لا اغلاق شامل جديد على المستوى الوطني بسبب كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تارانتو- نفى رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي اليوم الاثنين، اللجوء مجددا الى اغلاق شامل بسبب وباء كوفيد-19.

وقال كونتي للصحفيين، قبل ساعات من اقرار مرسوم يقضي بفرض اجراءات تقيدية جديدة لاحتواء موجة انتشار ثانية محتملة للجائحة خلال الاسابيع القادمة، “”أستبعد حظرًا جديدًا، وأقول ذلك لسبب وجيه: أننا عملنا على تجنبه”.

وأضاف، خلال زيارته لمدينة تارانتو (في مقاطعة بوليا جنوب شرقي البلاد)، “لقد احرزنا تقدما كبيرا جدًا” بشأن تدابير احتواء الجائحة، و”نجري عددًا هائلاً من الاختبارات، وسنكون قادرين أيضًا على تقليل مدة الحجر الصحي، وإدخال اختبارات جديدة” للكشف عن الفيروس.

وشدد كونتي “لقد اتخذنا جميع التدابير اللازمة. إذا ارتفع المنحنى الوبائي بصورة كبيرة، فيمكننا توقع بعض الإغلاقات المحدودة مناطقيا ولكن لن تعمم على جميع أنحاء التراب الوطني”.