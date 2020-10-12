ديل ري تستقبل وزير شؤون الرئاسة بدولة جنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبلت نائبة وزير الخارجية الايطالي، إيمانويلا ديل ري اليوم بمقر الوزارة، وزير شؤون الرئاسة في دولة جنوب السودان، نيال دينق نيال.

ويتراس نيال الوفد الحكومي في مفاوضات مع الأطراف غير الموقعة على اتفاقية السلام في جنوب السودان 2018، بتيسير من جماعة سانت ايجيديو الكنسية.

ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية الايطالية، فإن ديل ري اشارت الى أن الاجتماع مع وزير شؤون الرئاسة مكّن من إجراء تقييم ومتابعة التطورات السياسية في جنوب السودان.

وجددت نائبة وزير الخارجية اهتمام إيطاليا بمرحلة الانتقال السياسي في جنوب السودان، مذكرة بدعمها لوساطة جماعة سانت ايجيديو ودور بلادها كرئيس مشارك لمنتدى شركاء (ايغاد)، بالإضافة إلى الدعم المالي لمشروع المنظمة الاقليمية بشأن تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان.

كما أعربت ديل ري عن تضامنها مع جنوب السودان جراء الأزمة الإنسانية الخطيرة التي ضربت البلاد، حيث يحتاج حوالي 7.5 مليون شخص إلى المساعدة، بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 والأثار الخطيرة الناجمة عن الفيضانات الاخيرة