ايطاليا: 32 وفاة جديدة جراء كوفيد-19 وانخفاض بالاصابات اليومية بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الاثنين انخفاضا في الاصابات اليومية بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، حيث تم الاعلان عن 4619 حالة ايجابية خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 5456 مساء أمس، بينما تم تسجيل 39 وفاة جديدة (26 أمس).

ووفق بيانات وزارة الصحة مساء اليوم، يبلغ العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، 36 ألفا و205 حالة وفاة.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 82 ألفا و764.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 240 ألفا و600، بعد أن تماثل 891 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 359 ألفا و569.

أما العدد الكلي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات اليوم فيبلغ 4 آلاف و821، بعد أن انضم اليهم 302 آخرين بين أمس واليوم، من بين جميع المرضى هناك 452 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 30 مريضا).