البعثة الاممية: رئيس تونس يجتمع مع وليامز بشأن تحضيرات ملتقى الحوار السياسي الليبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا أن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد استقبل اليوم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، حيث “تم بحث التحضيرات الخاصة بعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل”.

كما تم خلال اللقاء استعراض “سير المشاورات المتعددة التي تقوم بها البعثة في هذا الإطار”.

ونقلت البعثة عن الرئيس سعيّد الاعراب عن “ترحيب تونس باستضافة ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وأعربت الممثلة الخاصة وليامز عن “شكر وتقدير الأمم المتحدة لدعم تونس المستمر لجهود البعثة من أجل التوصل إلى حل سياسي ليبي-ليبي شامل يكفل السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة”.