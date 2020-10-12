تقرير أممي: ارتفاع الكوارث المرتبطة بالمناخ في السنوات الأولى من القرن الحالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- نوه تقرير أممي بأن العشرين عاما الأولى من القرن الحالي شهدت ارتفاعا هائلا في الكوارث المرتبطة بالمناخ، فيما فشلت كل الدول تقريبا في منع “موجة” الوفيات والمرض الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وفي إطار الدعوة العاجلة للدول للاستعداد بشكل أفضل للكوارث، من الزلازل والتسونامي إلى التهديدات البيولوجية مثل فيروس كورونا، أفاد التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالحد من الكوارث بأن الدول الغنية لم تفعل الكثير لمعالجة الانبعاثات الضارة المرتبطة بالتهديدات المناخية المتسببة في معظم الكوارث اليوم.

ونقل المركز الاعلامي للامم المتحدة عن الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالحد من الكوارث، مامي ميزوتوري، “إن وكالات إدارة الكوارث نجحت في إنقاذ الأرواح عبر تحسين الاستعدادات وتفاني الموظفين والمتطوعين. إلا أن المخاطر المحتملة ما زالت تتزايد أمامهم، وخاصة بسبب الفشل الذريع من الدول الصناعية في خفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري”.

ووفقا للتقرير، الصادر بالتعاون مع مركز بلجيكا لأبحاث وبائيات الكوارث، تم تسجيل 7348 كارثة بأنحاء العالم خلال العشرين عاما الماضية، كما لقي 1.23 مليون شخص مصرعهم، بمعدل 60 ألفا كل عام، فيما بلغ عدد المتضررين من تلك الكوارث أكثر من أربعة بلايين شخص.

وعلى الجانب الاقتصادي، أدت الكوارث إلى خسائر تقدر بـ2.97 تريليون دولار للاقتصاد العالمي. وتشير البيانات إلى أن الدول الأفقر شهدت معدلات وفيات تزيد بمقدار 4 مرات عن الدول الأغنى.

وكانت السنوات العشرون السابقة لهذه الفترة أي بين عامي 1980 و1999، قد شهدت 4,212 كارثة طبيعية، و1.19 مليون وفاة وتضرر أكثر من ثلاثة بلايين شخص وخسائر اقتصادية تبلغ 1.63 مليار دولار.

وذكر التقرير الأممي أن جائحة كوفيد-19 سلطت الضوء على الكثير من أوجه القصور في مجال إدارة الكوارث، على الرغم من التحذيرات المتكررة. وأوصى التقرير بقيام الحكومات باتخاذ عمل عاجل لتحسين إدارة مثل هذا الكوارث المتداخلة.

وتشمل المخاطر عدة عوامل مثل الفقر وتغير المناخ وتلوث الهواء، والنمو السكاني في المناطق الخطرة، والتوسع العمراني غير الخاضع للقواعد، وفقدان التنوع البيولوجي.

وحذر التقرير من أن العالم يسير باتجاه زيادة في درجات الحرارة تقدر بـ3.2 درجة مئوية أو أكثر، إذا لم تخفض الدول الصناعية انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة لا تقل عن 7.2 في المئة سنويا خلال السنوات العشر المقبلة لتحقيق ما اتفق عليه في باريس بشأن الحد من ارتفاع درجات الحرارة كيلا يزيد عن 1.5 درجة مئوية.