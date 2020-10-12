بوريل: ضرورة احترام وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ-أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أن وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد شددوا في اجتماعهم اليوم لوكسمبورغ، على “ضرورة احترام وقف إطلاق النار” في اقليم ناغورنو كاراباخ، الذي تم الاتفاق بشأنه في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأشار بوريل في مؤتمر صحفي، الى أن الوزراء “استمعوا لوزير الخارجية الفرنسي عن مساعي مجموعة مينسك لوقف القتال والعودة للمفاوضات”.

كما أكد الوزراء-وفق بوريل- على أنه “يتعين على جميع الأطراف الإقليمية المساهمة في وقف النزاع المسلح وفي احلال السلام”.