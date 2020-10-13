رئيس الوزراء الايطالي يوقع على مرسوم تدابير جديدة لاحتواء انتشار كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وقع رئيس الوزراء جوزيبي كونتي قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل على مرسوم التدابير الجديدة لاحتواء تفشي كوفيد-19 بعد تلقي ردود فعل سلطات الاقاليم على النص النهائي الذي اقترحته الحكومة.

سوف تظل هذه الإجراءات الجديدة سارية لمدة الثلاثين يومًا القادمة.

ولم تعلن رئاسة الوزراء رسميا التدابير الجديدة، الا أن مصادر حكومية أشارت الى أنها تتضمن اغلاق المقاهي والحانات عند منتصف الليل وحظر التجمع أمامها بعد التاسعة مساء. كما تعلق الاجراءات الجديدة الرحلات المدرسية والرياضة الجماعية الاحتكاكية للهواة، ككرة القدم وكرة السلة.

كما ينصح المرسوم على اقتصار عدد المشاركين في الحفلات الخاصة في المنازل على 6 أشخاص، وارتداء الكمامات في وجود غير المتعايشين يُحظر إقامة الحفلات في جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة، باستثناء الاحتفالات المدنية (كالاعراس) أو الدينية والتي يمكن أن تقام بحضور 30 شخصًا كحد اقصى.

يحدد المرسوم الجديد المشاركة في الأحداث الرياضية بنسبة 15% من سعة الملاعب، على ألا يتجاوز عدد المتفرجين 1000 شخص في الملاعب المفتوحة و 200 متفرج في الملاعب المغلقة. وينطبق نفس الشيء على العروض المسرحية ودور السينما والحفلات الموسيقية.

كما يقلص المرسوم الجديد مدة الحجر الصحي من 14 إلى 10 أيام يعقبها اجراء اختبار واحد للفيروس بدلا من اختبارين.