دبلوماسي أرمني: 4 آلاف جهادي على جبهة ناغورنو من ليبيا وسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد دبلوماسي أرمني أن “حوالي أربعة آلاف جهادي موالٍ لتركيا من جبهة النصرة ولواء السلطان مراد وصلوا إلى ناغورنو كاراباخ قادمين من ليبيا وسورية، يقاتلون في الجبهة إلى جانب القوات الأذربيجانية”.

هذا ما جاء على لسان السفير الأرمني السابق لدى إيطاليا، سرغيس غازاريان، والذي كان حاضرا مع مائة شخص في الاعتصام الذي نظمته الجالية الأرمنية أمام مقر مجلس النواب قصر (مونتي تشيتّوريو) للمطالبة بوقف “العدوان التركي الأذربيجاني”.

وأكد السفير الأرمني السابق في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الثلاثاء أن “وجود هؤلاء الجهاديين المناهضين للأرمن أمر خطير، بل وأكثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار الوقف الاختياري لأنشطة الحرب الذي دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة بسبب وباء كوفيد”.

هذا وكان أول من استنكر وجود هذه القوات الموالية لتركيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرؤساء المشاركون لمجموعة أوسي مينسك (فرنسا، روسيا والولايات المتحدة).

وسلط غازايران الضوء على “خطورة أن دولة عضو في الناتو”، أي تركيا، تغذي “انتشار الشبكات الإرهابية في منطقة لم تكن موجودة فيها أبدًا”، في حين أن أذربيجان التي “تتمتع بمصداقية شريك الطاقة لدى أوروبا “تشهد وجود مقاتلين جهاديين بالقرب من طرق نقل الغاز”. واختتم مشدداً: “أين مصداقية سياسات بعض الدول الأوروبية؟”.