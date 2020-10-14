إيطاليا: بؤرة عدوى بمركز إجتماعي تصيب 38 راهبة من أصل 57

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت مصادر صحية إيطالية إنه ثبتت إصابة 38 راهبة من أصل 57 بفيروس كورونا في المركز الاجتماعي بيانتزولا ببلدة مورتارا التابعة لمحافظة پاڤيا (مقاطعة لومبارديا ـ شمال). وأضافت المصادر ذاتها أن “العدوى أصابت 5 مشغلين في المركز أيضًا”، وأنه “في الوقت الحالي، تم إدخال إحدى الراهبات إلى المستشفى بينما تقيم الأخريات في مرافق محمية مخصصة للاستشفاء من كوفيد 19”.

وبهذا الصدد، قال رئيس بلدية مورتارا، ماركو فاكّينوتّي لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الدولية الإيطالية، إن “الإشاعات تنتشر حول أعداد إصابات غريبة”. مؤكدا أن “هذا العدد الكبير الذي أقرأ عنه ليس حقيقيًا”، فـ”ليست هناك 56 راهبة مصابة بل 38”.

كما ذكر أن “الأمر لا يتعلق بدار للعجزة، بل بمركز يستضيف راهبات متقاعدات”، وقد “تم الكشف عن تفشي المرض قبل بضعة أيام”، حيث “تلقيت بلاغا من وكالة حماية الصحة (Ats) وعلمت أن هناك بؤرة من 13 راهبة، ثم تطورت الأمور تدريجياً”، لكن “الوضع تحت السيطرة تمامًا ونحن نراقبه”.

وأوضح رئيس البلدية أنه “ثبتت إصابة موظف الاستقبال وممرضة يعملان في المركز الاجتماعي، وقد أخضعا نفسيهما للحجر المنزلي”، أما “الأشخاص العلمانيين الآخرين المصابين، فهم في الغالب بدون أعراض”.

وخلص فاكّينوتّي لافتا الى أنه “لا أحد يدخل أو يغادر المركز باستثناء أولئك المرخص لهم، وسيتم نقل بعض الراهبات الإيجابيات من ناحية العدوى، واللاتي تظهر عليهم الأعراض إلى هياكل أخرى لتخفيف الوضع”.