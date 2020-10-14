الجيش الإسرائيلي: تم تدمير موقعين للجيش السوري في الجولان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – كشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن قيامه بتدمير موقعين للجيش السوري في مرتفعات الجولان نهاية الشهر الماضي.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الأربعاء، إنه “قبل أسابيع (تحديدًا ليل الـ٢١ من أيلول/سبتمبر) قامت قوات الجيش الإسرائيلي باقتحام موقعيْن متقدميْن تابعيْن للجيش السوري في منطقة فض الاشتباك شرق السياج الأمني شمال هضبة الجولان وتدميرهما”.

وأضاف أن “الجيش السوري كان يستخدم المواقع المدمّرة بهدف الاستطلاع والأمن الروتيني”.

وتابع الناطق الإسرائيلي: “جاءت العملية في اعقاب خرق الجيش السوري لاتفاق فض الاشتباك الذي يحظر عليه التموضع العسكري في منطقة الفصل (فض الاشتباك)”.

وتم التوصل إلى اتفاق فض الاشتباك بين سورية وإسرائيل في العام 1974، ولاحقا لذلك تم إقامة قوات دولية تتواجد في منطقة فض الاشتباك.