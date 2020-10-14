وزير الصحة الإيطالي: تأثير الإغلاق أكبر على الفئات الهشة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، إن تأثير حالة الإغلاق كان أشد “على الفئات الأكثر هشاشة والقصر”.

وفي جلسة استماع أمام الجنة البرلمانية للطفولة والمراهقة، في إطار مسح استقصائي حول أشكال العنف ضد القاصرين وإيذاء الأطفال والمراهقين، اضاف الوزير سبيرانتسا، أن حالة الإغلاق “تضع تحديات الصعبة ومزيدًا من الصعوبات أمام أولئك الذين بدأوا بالحالة منطلقين من مواقف صعبة أصلا”.

وأشار الوزير الى “تفاقم التفاوتات أيضا”، مبينا أن “أسرة تعيش في منزل أكبر، أقل تأثراً بالإغلاق من أسرة أُجبرت على العيش في بيئة أكثر تقييداً بكثير”. وأردف “لقد خططنا لبعض أدوات الدعم، على وجه الخصوص للفئات الأكثر هشاشة، التي دفعت بموضوعية، الثمن الأعلى”، لحالة الإغلاق.