مسؤولة أوروبية: بدء توفير المساعدات لكن على الحكومات إعلان المبالغ المنفقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مسؤولة أوروبية، إنه تم البدء بتوفير المساعدات المالية لدول الإتحاد، لكن على الحكومات الإعلان عن المبالغ المنفقة.

وأوضحت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المخولة بشؤون المنافسة، مارغريت فيستاغر، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الأربعاء، أنه “قررنا تمديد الإطار المؤقت لمساعدة الدول لمدة ستة أشهر أخرى، لكننا نطرح الآن سؤالاً على الحكومات: هل أنفقت هذه الأموال؟ وما نزال ننتظر الإجابات”.

وأضافت فيستاغر أن “الحكومات ستكون قادرة على تغطية جزء من المصاريف الثابتة للشركات التي فقدت ما لا يقل عن 30٪ من مبيعاتها”.

وتابعت “طلبنا البيانات من الحكومات، وأعلم أن من المجهد أن يقدمها البعض، لكن من المهم جدًا بالنسبة لنا أن تكون لدينا صورة واضحة”، لأن “أحد الحسابات يمثل الميزانية المتاحة لها، والآخر هو معرفة مقدار الأموال التي تم استخدامها بالفعل”.

وخلصت المسؤولة الأوروبية الى القول إنه “يجب أن تكون مساعدة الدولة التي نريد السماح بها متناسبة وضرورية”.