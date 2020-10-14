دي مايو: حاجة لموارد صندوق التعافي وبدون تأخير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن هناك حاجة فورية لموارد صندوق التعافي وبدون تأخير.

وكتب الوزير دي مايو في منشور على (فيسبوك) الأربعاء، أنه “يجب أن نكون مصممين، فلا يمكننا تحمل أي نوع من التباطؤ”، حيث “يحتاج الإيطاليون، شركاتنا، عائلاتنا وبلادنا إلى 209 مليارات يورو من صندوق التعافي”.

وأضاف الوزير أن “الفيروس موجود ونحن نواجهه”، لكن “هذا لا يكفي، وعلينا أن نبدأ من جديد، لإعادة اقتصادنا إلى مساره الصحيح”، مبينا أنه “للقيام بذلك، نحتاج إلى أموال صندوق التعافي”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول إنه “يجب أن تستمع أوروبا إلينا، فنحن نعمل من أجل خير الجميع في إيطاليا والاتحاد الأوروبي، لأننا نواجه مشكلة لا تهمنا وحدنا”. وأشار الى ضرورة توفير “أقصى التزام”.