سفير إيطاليا في بكين: الصين ستنهض مجدداً وستكون فرصة لشركاتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال سفير إيطاليا لدى جمهورية الصين الشعبية، لوكا فيراري، إن “الصين عادت للنهوض من جديد، هزمت كوفيد 19 وهي تعمل بلا كلل منذ خروجها من حالة الإغلاق لإنعاش اقتصادها”.

وأضاف السفير فيراري متحدثًا في ندوة عن “مبادرة الحزام والطريق” في هيئة مالية ميلانو (شمال)، الأربعاء، أن “الدولة تتوقع اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2 و3 نقاط مئوية”، وهذا “أقل بكثير من المعايير الصينية، لكنها ستكون الدولة الوحيدة في العالم التي تنمو وتصبح قاطرة للعالم”، مما “أتاح فرصًا كبيرة لشركاتنا، في غضون ذلك من حيث الصادرات”.

وأوضح فيراري، أنه “في الأشهر السبعة الأولى للعام الجاري، شهدنا ما يعادل 6 مليارات يورو من البضائع الإيطالية المصدرة إلى الصين، وشهدنا توسع الشركات الإيطالية على منصات الإنترنت، ولاحظنا توسعًا كبيرًا في مشاركة شركاتنا في الحياة الصناعية الصينية”، حيث “فتحت شركات إيطالية عديدة مصانع هناك، وهي تعوض بطريقة ما، خسائر الشركات الأم في إيطاليا وأوروبا”.

وقال السفير إن “إطار خطوط العمل التي تتبعها اتفاقية التصدير التي أوصى بها الوزير دي مايو: السفارة، وشبكة القنصليات العامة، الجهات المعنية الأخرى ونظام التجارة بأكمله يتحرك نحو ثلاثة قطاعات للدعم”.

وأشار الدبلوماسي الإيطالي الى أن “الأول هو خلق الفرص لشركاتنا، وهو ما نقوم به من خلال المشاركة في قطاع المعارض التجارية”، فـ”نحن نحاول تفضيل الشركات الإيطالية المحلية، وكذلك والشركات التي تأتي من إيطاليا أيضًا”.