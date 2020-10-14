دبلوماسي إيطالي: عام 2021 يجب أن يكون سنة الإنطلاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال دبلوماسي إيطالي إن العام المقبل 2021 يجب أن يكون سنة مكرسة للإنطلاق مجدداً.

وأضاف سفير إيطاليا لدى جمهورية الصين الشعبية، لوكا فيراري، خلال ندوة عن “مبادرة الحزام والطريق” في هيئة مالية ميلانو (شمال)، الأربعاء، أن “سفيراً من الخارجية الصينية حضر إلى إيطاليا في آب/أغسطس الماضي، ونأمل أن يزور (وزير الخارجية والتعاون الدولي لويجي) دي مايو الصين خلال هذا العام”.

وذكر السفير فيراري، أن “التفاوض يجري مع كل من اللجنة الاقتصادية المشتركة واللجنة الحكومية. نحاول إغلاق 2020 من أجل وضع الأساس لعام 2021 الذي يجب أن يصبح عام الانتعاش الاقتصادي والتجاري بين إيطاليا والصين على مستويات أعلى”.

وأوضح فيراري، أنه بالنسبة لإيطاليا، “سيكون عامًا مهمًا للغاية، ستكون لدينا رئاسة مجموعة العشرين مع القضايا التي تعالجها إيطاليا، كالبيئة، الطاقة، الأمن الغذائي وجميع القضايا التي تهم أصدقاءنا في الصين كثيرا”.

وقال السفير إن “مجموعة العشرين يجب أن تفتح الطريق نحو عام 2022، الذي سيكون بالنسبة لنا عام السياحة والثقافة الإيطالية الصينية، وسيكون العام الذي ستستأنف فيه السياحة والثقافة الإيطالية في الصين”، أي “عام تبادلات ثقافية هائلة”.