الرئاسة الفلسطينية تدين قرار إسرائيل بناء الاف الوحدات الاستيطانية بالضفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، المصادقة على بناء الاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية.

وقد صادق المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في 20 مستوطنة بالضفة الغربية.

ويتوقع أن يصادق المجلس على بناء عدد مشابه من الوحدات الاستيطانية غدا الخميس.

وكان المجلس انعقد للمرة الأولى منذ شهر شباط/فبراير الماضي بناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية القرار الإسرائيلي داعية المجتمع الدولي للتدخل الفوري.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة “إن القرار الإسرائيلي مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي”، مؤكدا أن “الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية”.

وأضاف: “حكومة نتنياهو مصرة على المضي قدما في سياساتها الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية، مستغلة الصمت الدولي، والتطبيع المجاني، والدعم الأعمى من قبل إدارة ترمب للاحتلال وسياساته الاستيطانية”.

وتابع الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية “نحذر من هذه السياسة الإسرائيلية التي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية، وندعو المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.