ايطاليا: 43 وفاة جديدة بكورونا والاصابات اليومية تتجاوز 7 آلاف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية مساء الاربعاء ارتفاعا في الاصابات اليومية بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، حيث تم الاعلان عن 7 آلاف و332 حالة ايجابية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء أكثر من 150 ألف اختبار، مقابل 5901 مساء أمس، بينما تم تسجيل 43 وفاة جديدة (41 أمس).

وعلى الرغم من الارتفاع في الاصابات اليوم، الا أن نسبة الحالات الايجابية مقارنة بمسحات الاختبار هي 5%، نفس النسبة المعلنة أمس مع اجراء عدد أقل من الاختبارات.

ووفق بيانات وزارة الصحة مساء اليوم، يبلغ العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، 36 ألفا و289 حالة وفاة.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 92 ألفا و445.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 244 ألفا و65، بعد أن تماثل ألفان و37 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 372 ألفا و799.

أما العدد الكلي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات اليوم فيبلغ 5 آلاف و470، بعد أن انضم اليهم 394 آخرين بين أمس واليوم، من بين جميع المرضى هناك 593 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 25 مريضا).