ايطاليا: دي مايو يحيط مجلس الشيوخ عن أزمة الصيادين المحتجزين في بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت عضو مجلس الشيوخ الايطالي، غابرييلا جيامانكو أن وزير الخارجية لويجي دي مايو سيمثل امام المجلس غدا الخميس لاحاطته بشأن تطورات ازمة الصيادين الصقليين المحتجزين في سجن بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) منذ بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

وقالت جيامانكو، الناطقة باسم حزب (فورتسا ايتاليا) المعارض في جزيرة صقلية، في تصريح صحفي: “التقيت بأفراد عائلات الصيادين المختطفين لأخبرهم أن الوزير دي مايو سيمثل أخيرًا أمام مجلس الشيوخ للاجابة غدا على طلب قدمته له فور احتجاز أبناء مقاطعتي من قبل ميليشيات (الجنرال خليفة) حفتر”.

وأردفت “على الرغم من المفاوضات الدبلوماسية التي تقول الحكومة إنها تجريها لتحرير الصيادين، أعتقد أنه من الضروري إيلاء اهتمام أكبر كي لا تخفت الاضواء في إيطاليا وفي الخارج عن هذه المسألة ويمكن لهؤلاء البحارة العودة إلى ديارهم قريبًا”.