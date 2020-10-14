سيريني: اتفاق على تشكيل لجنة ايطالية-بحرينية مشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت نائب وزير الخارجية الايطالية، مارينا سيريني عن اتفاق، خلال اتصال عبر دائرة الفيديو مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية في مملكة البحرين ، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، لانشاء لجنة مشتركة بين البلدين تتعلق بمختلف المجالات، بما فيها نلك السياسية والعلمية والتكنولوجية والثقافية.

ووفق مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية مساء الاربعاء، فإن سيريني نوهت في بداية النقاش بـ”الحالة الممتازة للعلاقات بين بلدينا”، والتي “تتجلى في الزيارة الأخيرة لولي العهد إلى إيطاليا وافتتاح سفارة البحرين في روما”. وقالت “كل هذا يضع أسس التعاون المتنامي والمتبادل المنفعة” بين روما والمنامة.

وتابعت نائبة وزير الخارجية: “نريد تعزيز التجارة الثنائية وحضور الشركات الإيطالية في البحرين”.

كما أفادت المذكرة بأن تم تخصيص مساحة واسعة للمقابلة للقضايا السياسية الإقليمية، وتوقيع البحرين مؤخرًا ما يسمى بـ”اتفاق إبراهام”، بتطبيع العلاقات السياسية والتجارية مع إسرائيل. وقالت سيريني، في هذا الصدد “ايطاليا ترحب بهذه الاتفاقيات كمساهمة في تخفيف التوترات في منطقة الشرق الأوسط ، وتقدر، في نفس الوقت، إرادة الحكومة الإسرائيلية بتعليق خطط الضم في الضفة الغربية ، على أمل أن يكون ذلك قرارا نهائيا”.

وجددت سيريني “الدعم لحل عادل ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين، الذي يتم التفاوض عليه مباشرة من قبل الطرفين”، باعتبار أنه “السبيل الوحيد الممكن لضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بأسره”.

كما أشارت الخارجية الايطالية الى أن القضايا الاخرى التي جرى استعراضها تضمنت إيران والصراع في ليبيا.