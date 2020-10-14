رئاسة الوزراء الايطالية تستقبل وفدا صقليا بشأن أزمة الصيادين المحتجزين شرق ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء، السفير بيترو بيناسي التقى اليوم الاربعاء وفدا برئاسة رئيس بلدية مازارا ديل فاللو (اقليم صقلية)، سالفاتوري كوينشي لاطلاعهم عن تطورات أزمة صيادي البلدة المحتجزين في مدينة بنغازي، شرقي ليبيا.

وقد نظمت اسر الصيادين وقفة احتجاجية اليوم أمام مجلس النواب بالعاصمة روما، انضم اليها زعيم حزب الرابطة المعارض، ماتيو سالفيني ونواب بالحزب تضامنا مع الصيادين الثمانية عشر المحتجزين في شرق ليبيا منذ مطلع ايلول/سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الافليمية الليبية.