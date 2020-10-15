إيطاليا: الدفاع عن أمننا القومي وحلفائنا في ناتو غير قابل للنقاش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، أن “الدفاع عن أمننا القومي وحلفائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، غير قابل للنقاش”.

وأضاف الوزير دي مايو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) من موسكو، الخميس، بشأن شركة (فيرّيتّي) الإيطالية السابقة لإنشاء يخوت الترف، والمملوكة من الصين، التي أبرمت أول اتفاقية في ميناء تارانتو: “إننا نرحب بأي نوع من الاستثمار في إيطاليا، لكن بشرط حماية أمننا القومي وأمن تحالفنا مع ناتو”.

وذكر وزير الخارجية، أنه “بصرف النظر عن (فيرّيتّي) السابقة، التي تم تقليص مشروعها الاستثماري الأولي بشكل كبير، حتى في مينائي جنوة وتريستي”، فقد “كان هناك دائمًا تدقيق يرتبط وثيقاً بالأمن القومي”.