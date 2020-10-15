وزير الخارجية الايطالي يزور اسرائيل نهاية الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أنه سيزور اسرائيل نهاية الشهر الجاري، في حال سمحت ظروف أزمة كوفيد-19 الصحية بذلك.

وجاء اعلان رئيس الدبلوماسية الايطالية خلال مقابلة نشرتها صحيفة (لاريبوبليكا) اليوم الخميس.

وفي معرض اجابته على سؤال فيما اذا كانت (اتفاقيات أبراهام) جيدة للشرق الأوسط رغم معارضة الفلسطينيين، رأى دي مايو أنها “ستكون عاملا من عوامل التغيير في المنطقة”. وأضاف “هذه الاتفاقيات تشترط عدم الاعتراف بالمستوطنات (الاسرائيلية) غير الشرعية في الاراضي” الفلسطينية.

وقال “أعتقد أنها ستعمل على إعادة اطلاق طاولة تفاوض من اجل الهدف الدائم: شعبان ودولتان”.