وزير الدفاع الإيطالي ونظيره السلوفيني يدعوان لتعزيز عملية إيريني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينتزو غويريني إن بلاده “تؤيد بقوة تعزيز سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، بما يتماشى وطموح أوروبا الجيوسياسية بشكل أكثر وضوحًا”، فضلا عن “التعزيز الضروري والمكمل لحلف ناتو، كركيزة أساس لدفاعنا المشترك”.

وأضاف الوزير غويريني خلال لقائه نظيره ونائب رئيس وزراء سلوفينيا ماتِّي تونين، في روما الخميس، أن “العلاقات بين إيطاليا وسلوفينيا عميقة”، والتي “نعود من خلالها لتأكيد التزامنا المشترك الذي قمنا بتحقيقه في إطار الناتو والاتحاد الأوروبي”.

وقال الوزير غويريني مخاطبًا نظيره تونين: “تشترك إيطاليا وسلوفينيا في الرؤية نفسها فيما يتعلق بالاهتمام الذي يجب أن يحظى به حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تجاه الجبهة الجنوبية”، للبحر المتوسط، “وهي منطقة تعاني من عدم استقرار كبير وتعد حاسمة لأمننا”.

وفي معرض تأكيده لمحاوره، على “الأهمية الاستراتيجية لمنطقة المتوسط”​​، قال وزير الدفاع إنه “من هذا المنطلق، تأتي فرصة تعزيز عملية إيريني”.

وذكرت وزارة الدفاع أن “التعاون الثنائي بمجال الدفاع، التنسيق والمواءمة بين مبادرات ناتو والاتحاد الأوروبي، التعاون الصناعي، استقرار منطقة البلقان، والالتزام الدفاعي بحالة طوارئ كوفيد 19، كانت الموضوعات الرئيسية التي تمحور من حولها الاجتماع المطول والودي الذي عقد صباح اليوم في روما في نادي بيوس التاسع لضباط الجيش”.

يذكر أن سلوفينيا هي الدولة التي ستشغل منصب رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2021.