مبعوث الأمم المتحدة: ادعو إسرائيل لوقف الاستيطان فورا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، السلطات الإسرائيلية إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وقال في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “في 14 و 15 تشرين الأول/أكتوبر، دفعت السلطات الإسرائيلية مخططات لبناء ما يقرب من 5000 وحدة سكنية، معظمها في مواقع بعيدة في عمق الضفة الغربية المحتلة”.

واضاف”بناء المستوطنات غير قانوني بموجب القانون الدولي وهو أحد العقبات الرئيسية أمام السلام”.

وتابع ملادينوف “يشكل هذا العدد الكبير من الوحدات ومواقعها مصدر قلق كبير لجميع أولئك الذين ما زالوا ملتزمين بتعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني”.

وحذر من “إن مثل هذه التحركات تقوض احتمالات تحقيق حل قائم على وجود دولتين من خلال التآكل المنهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ومستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل”.

وقال ملادينوف “أدعو السلطات إلى الوقف الفوري لجميع الأنشطة المتعلقة بالمستوطنات”.