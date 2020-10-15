ترحيب اممي باتفاق مجلسي النواب والاعلى في ليبيا على ضرورة انهاء الفترة الانتقالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس عن ترحيبها باتفاق وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، خلال اجتماعاتهما الاخيرة في القاهرة لمناقشة الترتيبات الدستورية للمرحلة المقبلة، “على ضرورة انهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة.”

كما رحبت البعثة بالاتفاق على “مواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام”.

وأضافت “تثمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بذات القدر جهود الوفدين وتأمل في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية”، معربة عن “امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الهام”.