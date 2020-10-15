ايطاليا: تواصل الارتفاع بوفيات واصابات كورونا بعد تسجيل 83 وفاة و8 آلاف و804 اصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت بيانات وزارة الصحة الايطالية مساء الخميس استمرار وتيرة الارتفاع في الوفيات والاصابات اليومية بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تم الاعلان عن 8 آلاف و804 حالة ايجابية خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء أكثر من 162 ألف اختبار، مقابل 7 آلاف و332 مساء أمس، بينما تم تسجيل 83 وفاة جديدة (43 أمس).

وعلى الرغم من الارتفاع في الاصابات اليوم، الا أن نسبة الحالات الايجابية مقارنة بمسحات الاختبار هي 5%، نفس النسبة المعلنة أمس وأول أمس مع اجراء عدد أقل من الاختبارات.

ووفق بيانات مساء اليوم، يبلغ العدد الاجمالي للضحايا، منذ بداية تفشي الفيروس في شباط/فبراير الماضي، 36 ألفا و372 حالة وفاة.

الحالات الايجابية المؤكدة النشطة ارتفعت اليوم الى 99 ألفا و262.

العدد الكلي للمتعافين ارتفع الى 245 ألفا و964، بعد أن تماثل ألف و899 للشفاء في الـ 24 ساعة الماضية.

وترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للاصابات، أي مجموع الحالات النشطة المؤكدة والضحايا والمتعافين منذ انفجار أزمة كورونا الصحية، الى 381 ألفا و602.

ما العدد الكلي لمرضى كوفيد-19 بالمستشفيات اليوم فيبلغ 5 آلاف و796، بعد أن انضم اليهم 326 مريضا بين أمس واليوم، من بين المرضى هناك 586 بغرف العناية المركزة (بزيادة قدرها 47 مريضا).