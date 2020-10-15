دي مايو: ايطاليا تدعم اسناد مقعد دائم للاتحاد الاوروبي بمجلس الأمن الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت ايطاليا على لسان وزير الخارجية، لويجي دي مايو الى اسناد مقعد دائم بمجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة للاتحاد الاوروبي.

وقال دي مايو، خلال ندوة في روما اليوم الخميس “يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي الحق في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي”، الذي وصفه بـ”أحد تلك المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف التي ظلت كما هي” منذ نهاية الحرب العالمية الثانية و”بحاجة إلى الإصلاح”.

وأضاف “هو الإصلاح الذي دأبت إيطاليا على الترويج له لسنوات والسعي من أجل التكامل بين الهيئات فوق الوطنية (الاقليمية) والدولية”.