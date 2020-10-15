ايطاليا: وزيرة التعليم تنتقد تعطيل الدراسة بأحد الاقاليم بسبب كوفيد-19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقدت وزيرة الترببة والتعليم الايطالية مرسوما لحاكم اقليم بوليا (جنوب-وسط) يقضي باغلاق المدارس من يوم غد الجمعة وحتى 30 تشرين الاول/أكتوبر الجاري لاحتواء تفشي عدوى وباء كوفيد-19، حيث يتصدر الاقليم قائمة المناطق الايطالية الاكثر اصابة بالجائحة منذ أيام.

وقالت الوزيرة، لوتشيا أتسولينا انه قرار “خطير للغاية وخاطئ وغير مناسب أيضًا”. وأضافت في تصريح صحفي “يبدو أن هناك إستهدافا من الحاكم ضد المدارس. ففي مقاطعة كمبانبا هناك 0,85% من الطلاب كانت نتيجة اختباراتهم إيجابية للفيروس وبالتأكيد لم تنتقل اليهم العدوى في المدارس”، بينما أن “متوسط ​​الحالات الايجابية للطلاب على المستوى الوطني هو 0.80%.” وقالت “إذا كان هناك نموا في الاصابات بالفيروس، فهذا بالتأكيد ليس ذنب المدرسة”.

ويعزو المرسوم الجديد لحاكم المقاطعة، فينتشنزو دي لوكا، قرار اغلاق المدارس الى “المستوى العالي للعدوى المسجل أيضًا بين العائلات والناجم عن الاتصالات بين التلاميذ في المدارس”.

ويشير مرسوم الحاكم الى هدف مزدوج للتدابير الإضافية الصارمة لاحتواء والوقاية من عدوى كوفيد-19 يتمثل في “الحد من التجمعات الخطرة في كل المجالات، الخاصة والعامة، والتقليل بأقصى قدر ممكن من حركة تنقل المواطنين، التي يصعب السيطرة عليها”.