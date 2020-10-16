ايطاليا توقع اتفاقا عسكريا مع النيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت السلطات الايطالية أن نائبة وزير الخارجية، ايمانويلا ديل ري وقعت خلال زيارتها لنيامي، التي اختتمتها أمس، اتفاقية مع دولة النيجر بشأن الوحدة العسكرية الإيطالية (MISIN) المرابطة هناك لتدريب القوات الامنية المحلية.

واشارت الخارجية الايطالية الى أن رئيس الجمهورية محمدو إيسوفو التقى ديل ري في “اجتماع مثمر للغاية استعرض ملفات متعددة”، كـ”العلاقات الثنائية بين إيطاليا والنيجر والقضايا الإقليمية، بما في ذلك ليبيا ومالي ومنطقة الساحل”.

وتحدثت الخارجية الايطالية عن “توافق الآراء بين نائبة الوزير والرئيس إيسوفو بشأن الشراكة الإيطالية النيجرية، التي سيتم تعزيزها في مجالات مختلفة” .

وخلال اللقاء، أكدت ديل ري أن إيطاليا تعتبر “النيجر شريكًا استراتيجيًا”، معربة عن تقديرها للدور النيجري على المستويين الدولي والإقليمي، ومجددة الالتزام بـ”تعزيز التعاون والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية” بين روما ونيامي.

ووصفت نائبة وزير الخارجية الوحدة العسكرية الإيطالية في النيجر بانها ” أهم بعثة عسكرية إيطالية لبلدنا في إفريقيا جنوب الصحراء”، التي “تنشط منذ عام 2018 بمهمة تدريب القوات المسلحة النيجرية على مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود كجزء من مشاركتها في القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل (جي5)”.