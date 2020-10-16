كونتي: مؤتمرات دورية أوروبية بشأن أزمة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي أن القادة الاوروبيين اتفقوا على اجراء مؤتمرات دورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس للتدارس بشأن الاجراءات لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال كونتي للصحفيين، على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي في بروكسل “يتعين احترام القرارت الوطنية المختصة بمكافحة كوفيد -19، لكن الليلة الماضية قلنا لأنفسنا أنه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا الآن، وبعد أن عادت مرحلة الوباء الحرجة مجددا والتي تعاني منها جميع الدول الأوروبية، عقد مؤتمرات فيديو دورية للاطلاع على التطورات”.