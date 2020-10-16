كونتي: القمة الاوروبية تناقش اليوم العلاقات مع افريقيا وقضايا أخرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي الى وجود فرصة لمناقشة بعض القضايا الأخرى غير المطروحة على جدول أعمال المجلس الاوروبي في بروكسل، ولكنه لم يكشف عن هذه القضايا، الا أنه ليس مستبعدا طرح أزمة الصيادين الصقليين المحتجزين في شرق ليبيا من طرف قوات الجنرال خليفة حفتر.

وقال كونتي للصحفيين، على هامش اجتماعات المجلس الأوروبي في بروكسل “نحن ندخل الجلسة الأخيرة للمجلس، والتي ستخصص للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وبشكل أساسي مع الاتحاد الأفريقي”. وأردف “من المحتمل أيضًا أن تكون هناك فرصة لمناقشة بعض القضايا الأخرى غير المطروحة على جدول الأعمال”.