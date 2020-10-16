ايطاليا: قلق لتسارع وتيرة الاصابات بكورونا ودعوات لفرض حظر تجول ليلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت اللجنة الفنية-العلمية الايطالية ممارسة ضغوط على الحكومة من أجل فرض اجراءات تقييدية أكثر تشددا لاحتواء تسارع تفشي وباء كوفيد-19 حيث اقتربت الاصابات المسجلة أمس من تسعة آلاف اصابة، وسط دعوات لفرض حظر تجول ليلي.

وقال منسق اللجنة الفنية-العلمية، أغوستينو ميوتسو “في الوقت الحالي لا نمارس ضغوط ونحن على استعداد إذا دعتنا الحكومة إلى اجتماع عاجل”.

وكانت مصادر في اللجنة قد اشارت في وقت سابق الى أنه “في ضوء البيانات والمرحلة الجديدة، هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة للتعامل مع الزيادة التصاعدية في الإصابات. هذا ما تطلبه اللجنة العلمية-الفنية من أجل التوصل إلى إجراءات أكثر تقييدًا تتجاوز مرسوم رئيس الوزراء الاخير”.

وألمحت المصادر الى امكانية فرض حظر التجول مع قدوم عطلة نهاية الأسبوع، وتطبيق نظام التعليم عن بعد على الأقل على المدارس الثانوية.

وبدوره، راى مدير عيادة الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو في جنوة، ماتيرو باسيتي، أن “فرضية حظر التجول بعد الساعة 10 مساءً يمكن أن تكون حلاً بديلاً للإغلاق، ولكن في بعض المناطق فقط وليس على أساس وطني”.

وأضاف “أفكر في ميلانو ومنطقة جنوة وروما واقليم لاتسيو ككل. يمكن أن يكون حظر التجول أداة للحد من حركة المرور الليلية، حيث تصعب السيطرة ويقل التقيد بالتدابير الوقائية الصحية التي يتعين اتباعها”.