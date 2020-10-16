سالفيني: لا لفرض حظر التجول الليلي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رفض زعيم حزب الرابطة الايطالي، المعارض فرض حظر التجول الليلي، والذي وفقًا لما تردد يمكن يكون أحد الإجراءات التقييدية الجديدة للحكومة لاحتواء وتيرة تسارع وباء كوفيد-19 في البلاد.

وقال ماتيو سالفيني للصحفيين اليوم الجمعة، على هامش زيارته لمعرض في مدينة ميلانو، “حظر التجول يفرض في أوقات الحرب، ولا أعتقد أن الفيروس يخلد للنوم في الساعة 9:30 مساءً”. وأردف “عليهم تقديم الدليل العلمي على أنه يمكنني التجول في ميلانو حتى الساعة 9 مساءً، ثم يتعين علي العودة إلى المنزل. انه أمر يبدو غريبًا بالنسبة لي”.

وقال سالفيني “آمل ألا يفكر أحد في الإغلاق مرة أخرى، لأنه سيكون بالنسبة لإيطاليا كارثة ليس اقتصادية فحسب، بل أيضًا كارثة ثقافية واجتماعية “.

وأردف “نعم للحذر والاحتراز، ولكن لا يمكن أن نكون ضحية إرهاب وخوف” بسبب فيروسا كورونا.