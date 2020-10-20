بوريل: رئاسة ترامب ضعيفة وليست أهلا للتحديات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن الرئاسة الأمريكية لدونالد ترامب ضعيفة وليست أهلا للتحديات.

وأضاف بوريل متحدثًا خلال ارتباط فيديوي من بروكسل، في النسخة السابعة عشر من منتدى الحوار الإيطالي الإسباني الملتئم في روما، الثلاثاء: “نرى اليوم كيف تخلت الولايات المتحدة عن ممارسة دورها القيادي”.

وخلص الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الى القول “إنها المرة الأولى التي لا تقود فيها أمريكا الاستجابة لأزمة، برئاسة ضعيفة للغاية، ولا ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجهنا”.