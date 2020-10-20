عائلة عريقات: حالته مستقرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت عائلة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن “الوضع الصحي للدكتور صائب مستقر”.

وأضافت أنه “ما يزال في العناية المكثفة، ويخضع للتنفس الاصطناعي”.

وقالت مصادر طبية في مستشفى هداسا عين كارم حيث يعالج عريقات منذ أول من أمس، إن “تحسنا طفيفا طرأ على صحته مقارنة مع ساعات نهار يوم أمس”.

وكان عريقات (65 عاما)، قد نقل إلى مستشفى “هداسا عين كارم” الإسرائيلي بالقدس مساء أمس الأول بعد تدهور في حالته الصحية.

ووافقت إسرائيل على طلب السلطة الفلسطينية نقله إلى المستشفى بسبب حالته الصحية الصعبة.

وكان عريقات خضع نهاية العام 2017 لعملية زرع رئة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الثامن من الشهر الجاري أعلن عريقات عن تشخيص إصابته بفيروس كورونا.