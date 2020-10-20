دي مايو: البدء بتنفيذ صندوق التعافي بأسرع ما يمكن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن “لدينا مسؤولية وعلينا واجب أخلاقي للبدء بتنفيذ صندوق التعافي في أسرع وقت ممكن”.

واضاف الوزير دي مايو، متحدثا في منتدى الحوار الإيطالي الإسباني السابع عشر، الملتئم في روما الثلاثاء، أنه “للتصدي للموجة الثانية من وباء كوفيد 19، يجب الحفاظ على التنسيق الوثيق بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشيرا الى أن هذا التنسيق، “ينبغي أن يشمل سواء ما يتعلق بالحدود بين البلدان أم البحوث المرتبطة باللقاحات”.