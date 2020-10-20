جينتيلوني: الأزمة المترتبة على الجائحة ليست وراءنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال المفوض الأوروبي المكلف الشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، إن “الأزمة” التي سببها وباء كوفيد 19 “لم تصبح وراءنا”.

واضاف المفوض الأوروبي للاقتصاد في ارتباط فيديوي من بروكسل مع منتدى الحوار الإيطالي الإسباني الملتئم في روما، الثلاثاء، أن “الموجة الثانية للوباء تبرز عدم اليقين الذي كان موجودًا دائمًا من ناحية سرعة التعافي”، كما أنها “تزيد من عناصر القلق”.

وذكر جينتيلوني أن “المفوضية الأوروبية ستقدم في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، التوقعات الاقتصادية لموسم الخريف في بروكسل”.

وأشار المسؤول الأوروبي، الى أن “سرعة التعافي كانت ثابتة للغاية في مجال الصناعة في الفترة من حزيران/يونيو الى آب/أغسطس”، والتي “بدأت بالتباطؤ بالفعل في نهاية آب/أغسطس”، وبشكل خاص “في مجال الخدمات، ويمكن أن تتباطأ أكثر”.

وخلص جينتيلوني الى القول، إن ما سلف ذكره، يعزى الى أن “القرارات التي يتم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تعطي المجال لهذه الأنواع من العواقب المحتملة”.